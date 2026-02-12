Mercado de Cereales de Rosario:
Precios de Pizarra 12 02 2026
Trigo: 252180 Pesos por tonelada
Maíz: 250380
Sorgo: Sugerido 236500
Girasol: 515000
Soja: 465000
Precios en el Disponible 12 02 2026
Trigo: La descarga disponible y contractual U$s 181. Mientras que U$s 200 fue la propuesta por mercadería con proteína mínima de 10,5 %. Se ofrecieron U$s 187 para la tira Marzo-Mayo. Un comprador ofreció U$s 190 por descargas en Abril.
Maíz: Los tramos cortos de negociación para descargas entre Febrero y Mayo U$s 180. Junio U$s 179, al tiempo que para descargas en Julio U$s 176.
Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.
Girasol: La entrega disponible U$s 370, mismo valor ofrecido para Febrero y Marzo. Los tramos Abril-Mayo se sostuvieron en U$s 380 y las entregas entre Junio y Agosto en U$s 400.
Soja: No se observaron nuevas ofertas abiertas por la oleaginosa durante la jornada. Sin embargo, en la Plataforma de SIO-Granos pueden observarse contratos concertados por $ 465000 para descargas contractuales, mismos valores que se habían ofertado durante el miércoles.