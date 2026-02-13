Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 13 02 2026

Trigo: 252250 Pesos por tonelada

Maíz: 250000

Sorgo: Sugerido 235620

Girasol: 513000

Soja: 465000

Precios en el Disponible 13 02 2026

Trigo: La oferta abierta para la descarga disponible y contractual se sostuvo en U$s 180. Por su parte, U$s 200 fue nuevamente la propuesta por el cereal con descarga y un nivel mínimo de proteína de 10,5 %.

Marzo U$s 187, Abril U$s 190 y Mayo U$s 187.

Maíz: U$s 180 con entrega inmediata y Full Febrero, aunque se registraron negocios entre U$s 1 y U$s 2 por encima de este valor, según la Página SIO-Granos.

Abril y Mayo U$s 180. Se relevan negocios puntuales en torno a U$s 183 para dichos segmentos en el monitor SIO-Granos. Junio U$s 177 y Julio U$s 175.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: Carente de ofertas abiertas de compra por parte de la demanda.

Girasol: La entrega disponible U$s 370, mismo valor ofertado para la descarga entre Febrero y Marzo. Los tramos Abril-Mayo U$s 380, mientras que U$s 400 fue nuevamente la oferta para las posiciones Junio, Julio y Agosto.

Soja: La oferta abierta se ubicó en $ 450000 pesos por tonelada tanto para la entrega contractual como para las fijaciones de mercadería.

No obstante, se registraron negocios en torno a $ 465000 pesos por tonelada con entrega contractual, según refleja el registro oficial SIO-Granos.