Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 13 04 2026

Trigo: 258600 Pesos por tonelada

Maìz: 250400

Sorgo: Estimativo 258600

Girasol: Estimativo 537600

Soja: 440000

Precios en el Disponible 13 04 2026

Trigo: U$s 190 para el disponible. El tramo comprendido entre el 15 de Abril y el 15 de Mayo U$s 195. Mayo U$s 200, Junio U$s 205 y Julio U$s 210. Diciembre y Enero 2027 U$s 208.

Maìz: Para la entrega disponible U$s 183, aunque se observan negocios en torno a U$s 185 en el registro oficial SIO-Granos. Este ùltimo valor se propuso de manera abierta tanto para la entrega contractual, como para la entrega entre Mayo y Junio. Junio U$s 182 y Agosto U$s 177.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Sorgo: Se ofertaron U$s 190 para el tramo disponible.

Girasol: U$s 390 para la entrega disponible y contractual o Full Abril. Para la tira comprendida entre Mayo y Agosto U$s 400.

Soja: La propuesta fue de $ 430000 pesos por tonelada para la entrega disponible como para las fijaciones de mercaderìa.