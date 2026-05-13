Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 13 05 2026

Trigo: 295625 Pesos por tonelada

Maíz: 261250

Sorgo: 275000

Girasol: 577500

Soja: 455000

Precios en el Disponible 13 05 2026

Trigo: El disponible U$s 215, valor que se ofertò abiertamente para la entrega contractual. La entrega entre Junio y Julio U$s 215 y U$s 225 respectivamente.

Para las entregas entre Diciembre y Enero U$s 230.

Maìz: U$s 190 con descarga desde el 16 del corriente mes, mismo valor propuesto para el tramo contractual y para la descarga en Junio. Julio U$s 185, Agosto U$s 189, Septiembre U$s 190, Octubre y Noviembre U$s 192. La descarga entre Diciembre y Febrero U$s 195. Marzo, Abril y Mayo 2027 U$s 195. Junio 2027 U$s 192 y Julio 2027 U$s 188.

Sorgo: U$s 200 en el disponible. Los segmentos Junio-Julio U$s 197. Agosto U$s 195.

Girasol: U$s 410 para la entrega disponible y contractual, segmento en el que tambièn se ofertaron U$s 420, aunque ùnicamente para mercaderìa con calidad alto oleico. Las posiciones comprendidas entre Mayo y Septiembre U$s 410.

Soja: $ 460000 pesos por tonelada para la entrega inmediata y para las fijaciones.