Mercado de Cereales de Rosario:
Precios de Pizarra 13 05 2026
Trigo: 295625 Pesos por tonelada
Maíz: 261250
Sorgo: 275000
Girasol: 577500
Soja: 455000
Precios en el Disponible 13 05 2026
Trigo: El disponible U$s 215, valor que se ofertò abiertamente para la entrega contractual. La entrega entre Junio y Julio U$s 215 y U$s 225 respectivamente.
Para las entregas entre Diciembre y Enero U$s 230.
Maìz: U$s 190 con descarga desde el 16 del corriente mes, mismo valor propuesto para el tramo contractual y para la descarga en Junio. Julio U$s 185, Agosto U$s 189, Septiembre U$s 190, Octubre y Noviembre U$s 192. La descarga entre Diciembre y Febrero U$s 195. Marzo, Abril y Mayo 2027 U$s 195. Junio 2027 U$s 192 y Julio 2027 U$s 188.
Sorgo: U$s 200 en el disponible. Los segmentos Junio-Julio U$s 197. Agosto U$s 195.
Girasol: U$s 410 para la entrega disponible y contractual, segmento en el que tambièn se ofertaron U$s 420, aunque ùnicamente para mercaderìa con calidad alto oleico. Las posiciones comprendidas entre Mayo y Septiembre U$s 410.
Soja: $ 460000 pesos por tonelada para la entrega inmediata y para las fijaciones.