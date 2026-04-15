Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 14 04 2026

Trigo: 256000 Pesos por tonelada

Maìz: 248825

Sorgo: 255550

Girasol: Sugerido 531275

Soja: 430000

Precios en el Disponible 14 04 2026

Trigo: U$s 190 para el disponible. Mayo U$s 200, Junio U$s 205 y Julio U$s 210.

Maíz: Por el disponible U$s 185. Mismo valor ofertado para la entrega entre Mayo y Junio. Julio U$s 182 y Agosto U$s 180.

Sorgo: U$s 190 para la entrega disponible. U$s 195 para los tramos Mayo-Junio y U$s 190 para Julio y Agosto.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Girasol: Para la entrega disponible se ofertaron U$s 390, valor que tambièn se estableciò para la posiciòn contractual. Se sostuvo la oferta de U$s 400, aunque solo para la condiciòn alto oleico. Mayo y Junio U$s 400. La descarga entre Julio y Agosto U$s 405.

Soja: Para la entrega disponible se propusieron $ 420000 pesos por tonelada, aunque en el registro oficial SIO-Granos se observaron negocios en torno a $ 430000 pesos por tonelada. La oferta abierta para las fijaciones de mercaderìa $ 430000 pesos por tonelada.