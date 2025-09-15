Mercado de Cereales de Rosario:
Precios de Pizarra 15 09 2025
Trigo: 281600 Pesos por tonelada
Maíz: 254900
Sorgo: 238200
Girasol: Sugerido 512000
Soja: 435000
Precios en el Disponible 15 09 2025
Trigo: Para la descarga inmediata U$s 195. La posición Octubre U$s 190. La tira comprendida entre Noviembre y Enero del 2026 U$s 185.
Maíz: U$s 175 para la entrega disponible como contractual. U$s 175 para las descargas entre Octubre/Diciembre. Enero-Febrero U$s 175. U$s 174 para la entrega en Marzo, Abril y Mayo. Se ofrecieron U$s 171 en Junio y U$s 170 Julio.
Sorgo: Sin ofertas abiertas de compra para la adquisición del cereal.
Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.
Girasol: Para la entrega inmediata U$s 330 para la entrega entre Diciembre y Febrero del 2026. En tanto las posiciones de Marzo y Abril U$s 335.
Soja: $ 435000 pesos por tonelada para la entrega disponible como para la contractual. En el registro oficial SIO-Granos se observaron negocios en torno a los $ 440000 pesos por tonelada. Para las fijaciones se ofrecieron $ 435000 pesos por tonelada mismo valor propuesto para la entrega en Octubre.