Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 16 03 2026

Trigo: 254550 Pesos por tonelada

Maíz: 251800

Sorgo: 263500

Girasol: 542489

Soja: 475000

Precios en el Disponible 16 03 2026

Trigo: U$s 183 y U$s 187 para las entregas disponible y contractual. Abril y Mayo U$s 190 y Junio-Julio U$s 200. Para la entrega entre Diciembre y Enero U$s 208.

Maíz: U$s 175 disponible, tramo contractual U$s 180. Abril U$s 182 y Mayo U$s 183. U$s 182 Junio y U$s 179 para la entrega en Julio.

Sorgo: No se registraron valores abiertos de referencia para la demanda de sorgo.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Girasol: U$s 390 con entrega disponible y para el tramo contractual, con las posiciones Abril-Mayo U$s 400. Junio U$s 390, Julio y Agosto U$s 400.

Soja: $ 460000 pesos por tonelada con entrega hasta el 27 del corriente mes. Sin embargo, se esperaban negocios hasta $ 5000 pesos por tonelada por encima de dichos valores.