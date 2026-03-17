Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 17 03 2026

Trigo: 253820 Pesos por tonelada

Maìz: 245000

Sorgo: 263530

Girasol: 540930

Soja: 465000

Precios en el Disponible 17 03 2026

Trigo: Para el disponible U$s 183. Con el tramo contractual U$s 190. Continuaron vigentes las distintas ofertas segùn el nivel de proteìna U$s 200 para un mínimo de 10,5 %, tanto para la descarga inmediata como contractual.

Para la entrega entre Abril y Mayo U$s 190 y U$s 200 para la entrega entre Junio y Julio.

Maíz: No se registraron ofertas abiertas por el disponible. El tramo contractual U$s 178. Para las entregas entre Abril y Mayo U$s 181. Junio U$s 180, Julio U$s 181. Para las posiciones de Marzo a Mayo U$s 180.

Sorgo: El mercado de sorgo cerrò una nueva sesiòn sin registrar propuestas de compra por parte de la demanda.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Girasol: Para la entrega disponible se ofertaron U$s 390, valor que tambièn se estableciò para la posiciòn contractual. Abril y Mayo U$s 400, Junio U$s 390 y Julio y Agosto U$s 400.

Soja: No se registraron valores abiertos de referencia por parte de las fàbricas locales. Se esperaban negocios por encima de los niveles de la rueda previa por la oleaginosa con entrega cercana.