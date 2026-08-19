Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 18 08 2026

Trigo: 325270 Pesos por tonelada

Maíz: 269090

Sorgo: 275000

Girasol: Estimativo 761430

Soja: 505500

Precios en el Disponible 18 08 2026

Trigo: U$s 220 para la entrega disponible. La entrega entre el 20 de Agosto y el 20 de Septiembre U$s 225. Septiembre U$s 230, Octubre U$s 225, Noviembre y Diciembre U$s 220. La tira comprendida entre Enero y Marzo U$s 225.

Maìz: Para la entrega disponible U$s 180, con la posiciòn Full Agosto U$s 185. Septiembre U$s 195 o $ 280000 pesos por tonelada en moneda local. Octubre U$s 197, Noviembre U$s 192, Diciembre y Enero 2027 U$s 220. Para las entregas entre Marzo y Junio 2027 U$s 195 y Julio 2027 U$s 193.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Sorgo: Para la entrega desde la semana pròxima U$s 187, Septiembre U$s 187 y Octubre U$s 190.

Girasol: La oferta para la mercaderìa con entrega entre Diciembre y Marzo U$s 450.

Soja: $ 510000 pesos por tonelada para la entrega disponible como para las fijaciones de mercaderìa.