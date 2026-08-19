Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 19 08 2026

Trigo: 328400 Pesos por tonelada

Maíz: 274170

Sorgo: 276000

Girasol: Estimativo 757860

Soja: 510000

Precios en el Disponible 19 08 2026

Trigo: U$s 220 para la mercaderìa disponible. La tira comprendida entre Septiembre y Octubre U$s 230, aunque para Octubre este valor solo correspondiò a mercaderìa con un mìnimo de 11 % de proteìna.

Para la entrega entre Noviembre y Diciembre U$s 220. Enero, Febrero y Marzo U$s 225.

Maìz: Para la entrega inmediata U$s 185. La entrega contractual U$s 190. Septiembre U$s 190, Octubre U$s 193. Para dichos tramos hubo ofertas en moneda local $ 285000 pesos por tonelada. La oferta fue de U$s 193 para Noviembre. Diciembre U$s 195 y Enero y Febrero 2027 $s 200. La tira comprendida entre Marzo y Julio 2027 U$s 195.

Sorgo: U$s 187 para la descarga inmediata y contractual como para el mes de Septiembre.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Girasol: La oferta abierta y generalizada fue de U$s 440 para la entrega entre Diciembre y Marzo del 2027.

Soja: $ 520000 pesos por tonelada para la oleaginosa con entrega disponible como para las fijaciones de mercaderìa.