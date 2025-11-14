Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 14 11 2025

Trigo: 254250 Pesos por tonelada

Maíz: 258500

Sorgo: 233520

Girasol: 489000

Soja: 486000

Precios en el Disponible 14 11 2025

Trigo: U$s 183 para la entrega disponible, mismo valor ofertado para Diciembre. Enero U$s 184, Febrero U$s 185 y Marzo U$s 187.

Maíz: Se realizaron negocios en el disponible y para la entrega contractual U$s 185.

U$s 180 para las posiciones Febrero-Marzo, Abril y Mayo U$s 177, Junio U$s 175, y Julio U$s 174.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: El mercado no presentó valores abiertos de referencias.

Girasol: La entrega entre Diciembre y Abril U$s 350. La posición Mayo U$s 355.

Soja: La oferta abierta generalizada tanto para la entrega disponible y contractual como para las fijaciones de mercadería $ 470000 pesos por tonelada o U$s 335. El registro oficial SIO-Granos refleja negocios puntuales concertados con destino al Gran Rosario en torno a $ 475000 pesos por tonelada. Se ofrecieron $ 470000 pesos por tonelada o U$s 335 con descarga en Diciembre como para la entrega entre el 20 de Enero y el 20 de Febrero.