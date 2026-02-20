Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 20 02 2026

Trigo: 249780 Pesos por tonelada

Maíz: 251160

Sorgo: Sugerido 241500

Girasol: 524400

Soja: 465000

Precios en el Disponible 20 02 2026

Trigo: La mercadería disponible se negoció a U$s 181, mientras que el segmento contractual U$s 182. Marzo U$s 183. En tanto que la descarga entre Abril y Mayo U$s 190.

Maíz: Por el disponible U$s 185 para el cereal con entrega hasta el 28 del corriente mes. Marzo U$s 179, Abril-Mayo U$s 181, Junio U$s 180 y Julio U$s 175.

Sorgo: El sorgo cerró una nueva jornada sin registrar referencias abiertas de compra por parte de la demanda.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Girasol: La entrega disponible U$s 380, mismo valor ofrecido para las entregas entre Febrero y Mayo. Las entregas entre Junio y Agosto U$s 400.

Soja: La oferta abierta se estableció en $ 450000 pesos por tonelada para la entrega contractual como para fijaciones de mercadería. Para dichos tramos se ofertaron U$s 327. No obstante, se observan negocios puntuales en torno a $ 455000 pesos por tonelada con entrega contractual, según el registro oficial SIO-Granos.