Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 20 10 2025

Trigo: 265100 Pesos por tonelada

Maíz: 259400

Sorgo: 223355

Girasol: Sugerido 475350

Soja: 480000

Precios en el Disponible 20 10 2025

Trigo: U$s 185 para la entrega hasta el 31 del corriente mes. La mejor oferta para la entrega en Noviembre hasta el día 15 de dicho mes U$s 182. Diciembre U$s 180.

Maíz: Se ofrecieron U$s 180 o $ 265000 pesos por tonelada para la entrega disponible y hasta el 29 de Octubre. La entrega contractual U$s 177 o para la entrega comprendida entre Noviembre y Febrero 2026.