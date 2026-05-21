Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 21 05 2026

Trigo: 298420 Pesos por tonelada

Maìz: 256780

Sorgo: 270660

Girasol: 582960

Soja: 460000

Precios en el Disponible 21 05 2026

Trigo: Para la entrega disponible y contractual se ofrecieron U$s 210. Junio U$s 215 y Julio U$s 220. Para la entrega entre Diciembre y Enero U$s 225.

Maìz: La oferta para la entrega inmediata con descarga hasta el 29 del corriente mes U$s 183. La entrega entre Mayo y Junio U$s 180, segmentos en donde tambièn se observaron ofertas en moneda local y en niveles de $ 254000 pesos por tonelada. Julio U$s 178, Agosto U$s 180, Septiembre U$s 185, Octubre U$s 187, Noviembre U$s 188, mientras que la entrega entre Diciembre y Febrero U$s 190.

Para los tramos comprendidos entre Marzo y Mayo U$s 192, Junio y Julio se ofrecieron U$s 189 y U$s 187 respectivamente.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Sorgo: U$s 195 para la entrega disponible hasta el 31 del corriente mes, mientras que las entregas entre Junio y Agosto U$s 190.

Girasol: U$s 420 para la entrega inmediata como contractual. Este mismo valor se propuso para los tramos comprendidos entre Mayo y Septiembre.

Soja: $ 460000 pesos por tonelada para la entrega inmediata como para las fijaciones de mercaderìa.