Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 09 04 2026

Trigo: 257500 Pesos por tonelada

Maìz: 252300

Sorgo: 261915

Girasol: 541750

Soja: 434000

Precios en el Disponible:

Trigo: Con entrega disponible U$s 190. Mientras que para la entrega entre el 15 de Abril y el 15 de Mayo U$s 195. Mayo U$s 200,Junio U$s 205, Julio U$s 210. Para el tramo comprendido entre Mayo y Julio se ofertaron U$s 210 por el cereal con proteìna mínima de 10,5 % y U$s 215 por un mínimo de 11 %. Para la entrega entre Diciembre y Enero U$s 210.

Maìz: U$s 185 para la entrega disponible, mismo valor propuesto para la entrega contractual. U$s 185 para Mayo y Junio, Julio U$s 180 y Agosto U$s 180. Para la entrega entre Febrero y Abril U$s 185.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Sorgo: U$s 185 para la entrega disponible. El tramo contractual U$s 190. Se ofrecieron U$s 195 para la descarga entre Mayo y Junio, y U$s 190 para Julio y Agosto.

Girasol: Para la entrega disponible se ofertaron U$s 390, valor que tambièn se estableciò para la entrega contractual. U$s 400 fue nuevamente la propuesta para la tira comprendida entre Mayo y Agosto.

Soja: $ 430000 pesos por tonelada con entrega inmediata y para las fijaciones de mercaderìa.