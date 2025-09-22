Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 22 09 2025

Trigo: En la Página oficial SIO-Granos, se observan negocios concertados con destino al Gran Rosario en torno a U$s 195 por el cereal con entrega en Noviembre o Diciembre.

Maíz: Para el tramo disponible U$s 184. La entrega contractual U$s 185. Para ambas posiciones,se ofrecieron $ 257500 Pesos por tonelada. U$s 185 para las posiciones Full Octubre y Full Noviembre. Marzo 2026 U$s 180, Abril U$s 178, Mayo U$s 175, Junio U$s 173 y Julio U$s 170.

Sorgo: Jornada sin registrarse ofertas abiertas de compra para la adquisición del cereal.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Girasol: No se registraron valores abiertos de referencia por parte de las fábricas Locales.

Soja: $ 505000 pesos por tonelada tanto el físico como en fijaciones, siendo este el precio ofertado tanto para la entrega contractual como para la posición Full Octubre. Se ofertaron U$s 360 para la descarga entre el 15 de Octubre y el 15 de Noviembre. Mientras que la posición Full Noviembre U4s 350 o $ 500000 pesos por tonelada. Enero 2026 U$s 355, siendo $ 505000 pesos por tonelada el precio en moneda local.