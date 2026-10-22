Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 22 10 2026

Trigo: 329300

Maìz: 277875

Sorgo: 288230

Girasol: Estimativo 804010

Soja: 550000

Precios en el Disponible 22 10 2026.

Trigo: Para el disponible U$s 212. Para Noviembre U$s 215. Diciembre U$s 213. Enero 2027 U$s 220, Febrero 2027 U$s 222 y Marzo 2027 U$s 225.

Maìz: La entrega inmediata U$s 183. El segmento contractual U$s 186. Para Noviembre U$s 187, Diciembre U$s 188. Para las entregas de Enero y Febrero 2027 U$s 191, Marzo y Mayo 2027 U$s 190, Abril 2027 U$s 189, Junio y Julio 2027 U$s 187.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Sorgo: No se registraron ofertas abiertas para la adquisiciòn de sorgo.

Girasol: Para la entrega del 23 al 29 de Octubre U$s 530. Para la entrega entre Diciembre y Mayo se ofrecieron U$s 480. En cuanto al girasol Alto Oleico la oferta para Diciembre a Febrero 2027 U$s 490.

Soja: Para la entrega disponible como para la descarga en Noviembre, las propuestas se sostuvieron en $ 560000 pesos por tonelada, aunque bajo condiciòn sustentable.

Este mismo valor de $ 560000 pesos por tonelada para las fijaciones de mercaderìa.