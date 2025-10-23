Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 23 10 2025

Trigo: 272300 Pesos por tonelada

Maíz: 266000

Sorgo: 229400

Girasol: Sugerido 405800

Soja: 480000

Precios en el Disponible 23 10 2025

Trigo: La oferta para la entrega disponible y hasta el 31 del corriente mes hasta los U$s 183. Se ofertaron U$s 180 para los tramos Noviembre y Diciembre. U$s 185 para entregar en Enero-Febrero.

Maíz: U$s 180 para la entrega inmediata como para la contractual. Este mismo valor volvió a ofrecerse para las entregas comprendidas entre Noviembre y Febrero del 2026.

U$s 172 para las posiciones Marzo y Abril. Con Mayo y Junio U$s 172 y Julio U$s 167.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: Se pueden observar negocios puntuales en valores de U$s 155 para la entrega inmediata con la Página oficial SIO-Granos.

Girasol: Para la descarga entre Diciembre y Abril U$s 350. Mayo U$s 355.

Soja: El precio abierto tanto para la entrega en Diciembre como para las fijaciones de mercadería $ 475000 pesos por tonelada. No obstante, según SIO-Granos, se realizaron negocios con destino al Gran Rosario en torno a valores de $ 480000 pesos por tonelada.