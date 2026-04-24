Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 24 04 2026

Trigo: 276600 Pesos por tonelada

Maìz: 261400

Sorgo: 271070

Girasol: 573945

Soja: 430000

Precios en el Disponible 24 04 2026

Trigo: U$s 200 por la mercaderìa disponible o con entrega contractual, mismo valor ofertado para la posiciòn Full Mayo. Junio U$s 205 y Julio U$s 210. Para la entrega entre Diciembre y Enero U$s 215.

Maìz: Para la descarga inmediata y contractual U$s 187. Junio U$s 186, Julio y Agosto U$s 183. Para los tramos Septiembre-Noviembre U$s 187. Con la entrega entre Diciembre y Febrero U$s 190. Con entrega entre Marzo y Abril 2027 U$s 190.

Sorgo: Para la entrega inmediata U$s 190. Las posiciones Mayo, Junio y Julio U$s 195. Para la entrega en Agosto U$s 190.

Cebada. No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Girasol: La entrega disponible y contractual o Full Mayo U$s 410. Para la descarga en Junio U$s 405. La entrega entre Julio y Septiembre U$s 410.

Soja: $ 420000 pesos por tonelada para la entrega inmediata, aunque se relevaron negocios en torno a $ 430000 pesos por tonelada para este tramo en el registro oficial SIO-Granos. Este ùltimo valor tambièn fue propuesto abiertamente para las fijaciones de mercaderìa.