Mercado de Cereales de Rosario:
Precios de Pizarra 24 10 2025
Trigo: 268000 Pesos por tonelada
Maíz: 264600
Sorgo: 227800
Girasol: Sugerido 500000
Soja: 480000
Precios en el Disponible 24 10 2025
Trigo: La posición Octubre U$s 181. Los segmentos Noviembre y Diciembre U$s 180. Enero U$s 183 y Febrero U$s 185.
Maíz: La oferta se estableció en U$s 178- En el registro SIO-Granos podemos ver negocios puntuales con destino al Gran Rosario en torno a valores de U$s 180. La tira comprendida entre Noviembre y Febrero U$s 178.
Marzo y Abril U$s 172. Los tramos Mayo-Junio U$s 170. Julio U$s 167.
Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.
Sorgo: U$s 155 por la mercadería con descarga inmediata.
Girasol: Las ofertas para entrega entre Diciembre y Abril U$s 350. Mayo U$s 355.
Soja: $ 480000 pesos por tonelada para la entrega en Diciembre o para las fijaciones de mercadería. En moneda extranjera, las fijaciones se mantuvieron en U$s 323. Diciembre U$s 324.