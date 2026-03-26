Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 25 03 2026

Trigo: 257000 Pesos por tonelada

Maíz: 243150

Sorgo: 262485

Girasol: 538785

Soja: 485000

Precios en el Disponible 25 03 2026

Trigo: El disponible se sostuvo en U$s 185. Con la entrega contractual o Full Abril U$s 190. Mayo U$s 195. Se ofrecieron U$s 205 para la entrega entre Junio y Julio.

U$s 208 fue nuevamente la referencia abierta .

Maíz: Por el disponible U$s 173. Para la entrega contractual U$s 180. Abril U$s 180. Mayo U$s 185. Junio U$s 184.

Para la entrega entre Febrero y Abril U$s 190 2026/2027.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: Se mostró carente de ofertas abiertas de compra para la adquisición de sorgo.

Girasol: Para la entrega disponible se ofertaron U$s 390, valor que tambièn se estableció para las posiciones contractual o Full Abril. Mayo U$s 400. Junio U$s 390. La propuesta de compra fue de U$s 400 para la descarga entre Julio y Agosto.

Soja: Sin valores abiertos de referencia por parte del sector industrial. Sin embargo, en la Página oficial SIO-Granos se observan negocios en torno a $ 480000 pesos por tonelada con entrega contractual.