Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 25 08 2026

Trigo: 337725 Pesos por tonelada

Maíz: 270180

Sorgo: 277685

Girasol: Estimativo 742995

Soja: 525000

Precios en el Disponible 25 08 2026

Trigo: U$s 225 por el disponible. La entrega en Septiembre U$s 235. La posiciòn Full Octubre U$s 230, aunque por mercaderìa con un mìnimo de 11 % de proteìna.

Noviembre y Diciembre U$s 225, Enero 2027 U$s 227, Febrero 2027 U$s 228 y Marzo 2027 U$s 230.

Maìz: El disponible U$s 180. Septiembre U$s 193, Octubre U$s 198, Noviembre y Diciembre U$s 200. Enero 2027 u$s 205. Las posiciones Marzo, Abril y Mayo 2027 U$s 202, Junio 2027 U$s 201 y Julio 2027 U$s 200.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Sorgo: Para la entrega inmediata U$s 183. La posiciòn Septiembre U$s 185.

Girasol: Con las entregas comprendidas entre Diciembre y Marzo del 2027 U$s 450.

Soja: Para la entrega disponible y contractual como para las fijaciones de mercaderìa $ 530000 pesos por tonelada. Para la entrega en Octubre $ 530000 pesos por tonelada.