Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 25 11 2025

Trigo: 235500 Pesos por tonelada

Maíz: 261000

Sorgo: Sugerido 229000

Girasol: Sugerido 495600

Soja: 480000

Precios en el Disponible 25 11 2025

Trigo: U$s 162 para la entrega inmediata, aunque el registro oficial SIO-Granos refleja operaciones en U$s 165 para dicho segmento.

U$s 175 para la posición Diciembre, Enero U$s 180, Febrero U$s 177 y Marzo U$s 178.

Maíz: U$s 181 por el disponible. Para el tramo contractual U$s 185. Para las entregas en Diciembre y Enero U$s 185. Marzo y Abril U$s 176, Mayo U$s 174, Junio U$s 173 y Julio U$s 170.

Sorgo: El sorgo no contó con valores abiertos de referencia.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Girasol: Para la entrega contractual como para los tramos comprendidos entre Diciembre y Abril U$s 350. Mayo U$s 355.

Soja: $ 490000 pesos por tonelada para la entrega disponible como contractual. $ 490000 pesos por tonelada para las fijaciones de mercadería y para las entregas en Diciembre y entre el 20 de Enero y el 20 de Febrero, condición exclusiva para mercadería que cumpla con el reglamento EUDR, segmento para el cual se ofrecieron U$s 340.