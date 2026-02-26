Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 26 02 2026

Trigo: 251600 Pesos por tonelada

Maíz: 247500

Sorgo: 250200

Girasol: 528200

Soja: 460000

Precios en el Disponible 26 02 2026

Trigo: El disponible U$s 180. La oferta abierta para el tramo contractual U$s 182. Para la entrega entre Abril y Mayo se ofertaron U$s 188 y U$s 190.

Maíz: Los tramos cortos se negociaron U$s 175. La oferta abierta U$s 177 para el tramo contractual o Full Marzo.

Abril U$s 180. Los tramos Mayo-Junio U$s 182. Julio U$s 180 y Agosto U$s 172.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: No se registraron valores abiertos de referencia por sorgo.

Girasol: U$s 380 para el tramo disponible y contractual como para las posiciones Full Marzo y Abril. Mayo U$s 385, los tramos Junio y Julio U$s 390 y Agosto U$s 375.

Soja: Se realizaron negocios en torno a $ 465000 pesos por tonelada, valor abierto propuesto tanto para la entrega disponible y hasta el 15 de Marzo como para las fijaciones de mercadería.

En moneda extranjera, la oferta se ubicó en U$s 332 con descarga hasta el 15 de Marzo. U$s 325 hasta el 22 de Marzo y U$s 320 hasta el 31 del mismo mes. La posición Abril U$s 318.