Mercado de Cereales de Rosario:
Precios de Pizarra 26 09 2025
Trigo: 264000 Pesos por tonelada
Maíz: Sugerido 238000
Sorgo: 225000
Girasol: Sugerido 438240
Soja: 449500
Precios en el Disponible 26 09 2025
Trigo: La propuesta de compra para el segmento disponible U$s 200, siendo la oferta en moneda local de $ 262000 pesos por tonelada.
Se ofrecieron U$s 190 o $ 250000 pesos por tonelada para la entrega comprendida entre Diciembre y Enero.
Maíz: $ 238000 pesos por tonelada para la mercadería con entrega inmediata como contractual.
Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.
Sorgo: Cierra la semana carente de ofertas de compra.
Girasol: U$s 330 para la entrega hasta el 10 de Octubre. Los tramos de Diciembre y Enero U$s 325. La posición Febrero U$s 330. Para la descarga entre Marzo y Abril se ofrecieron U$s 335.
Soja: $ 455000 pesos por tonelada o U$s 342 para la entrega contractual como para las fijaciones de mercadería.
Se ofrecieron $ 453000 pesos por tonelada o U$s 343 para el mes de Octubre. Noviembre $ 455000 pesos por tonelada o U$s 344.