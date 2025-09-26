Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 26 09 2025

Trigo: 264000 Pesos por tonelada

Maíz: Sugerido 238000

Sorgo: 225000

Girasol: Sugerido 438240

Soja: 449500

Precios en el Disponible 26 09 2025

Trigo: La propuesta de compra para el segmento disponible U$s 200, siendo la oferta en moneda local de $ 262000 pesos por tonelada.

Se ofrecieron U$s 190 o $ 250000 pesos por tonelada para la entrega comprendida entre Diciembre y Enero.

Maíz: $ 238000 pesos por tonelada para la mercadería con entrega inmediata como contractual.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: Cierra la semana carente de ofertas de compra.

Girasol: U$s 330 para la entrega hasta el 10 de Octubre. Los tramos de Diciembre y Enero U$s 325. La posición Febrero U$s 330. Para la descarga entre Marzo y Abril se ofrecieron U$s 335.

Soja: $ 455000 pesos por tonelada o U$s 342 para la entrega contractual como para las fijaciones de mercadería.

Se ofrecieron $ 453000 pesos por tonelada o U$s 343 para el mes de Octubre. Noviembre $ 455000 pesos por tonelada o U$s 344.