Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 27 03 2026

Trigo: 251415 Pesos por tonelada

Maíz: 236000

Sorgo: 258210

Girasol: 530010

Soja: 484000

Precios en el Disponible 27 03 2026

Trigo: U$s 185 en el disponible. La posición Full Abril U$s 195. Mayo U$s 200. Junio y Julio U$s 205. Para la entrega entre Diciembre y Enero U$s 215.

Maìz: U$s 170 para la entrega inmediata. El tramo contractual y las posiciones Full Abril-Mayo y Junio U$s 182. Para la entrega entre Julio y Agosto U$s 180. Para entregas entre Febrero y Abril U$s 190.

Sorgo: U$s 185 tramo contractual. Full Abril U$s 190. Mayo y Julio U$s 195. Julio y Agosto U$s 180.

Girasol: La entrega disponible U$s 390, mismo valor ofrecido para la entrega contractual y para las posiciòn Full Abril-Mayo U$s 400, Junio U$s 390. La descarga entre Julio y Agosto U$s 400.

Soja: $ 440000 pesos por tonelada con entrega disponible, contractual y para las fijaciones.