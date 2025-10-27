Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 27 10 2025

Trigo: 266940 Pesos por tonelada

Maíz: 266940

Sorgo: 229800

Girasol: Sugerido 504220

Soja: 480000

Precios en el Disponible 27 10 2025

Trigo: Para la entrega en Octubre U$s 182. Las posiciones Noviembre-Diciembre U$s 180. Enero U$s 185, mismo nivel ofertado para Febrero-Marzo U$s 187.

Maíz: Para la entrega disponible y contractual U$s 180. Las entregas comprendidas entre Noviembre y Febrero U$s 180. Las posiciones Marzo-Abril U$s 173. Mayo U$s 172. Junio U$s 171 y Julio U$s 170.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: El registro SIO-Granos muestra algunos operaciones en torno a los U$s 155 para entregas cercanas.

Girasol: U$s 345 para la entrega entre Diciembre y Febrero. Marzo y Abril U$s 35o. Mayo U$s 355.

Soja: Las ofertas en moneda local $ 480000 pesos para las fijaciones de mercadería. La posición Diciembre U$s 334.