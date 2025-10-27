Mercado de Cereales de Rosario:
Precios de Pizarra 27 10 2025
Trigo: 266940 Pesos por tonelada
Maíz: 266940
Sorgo: 229800
Girasol: Sugerido 504220
Soja: 480000
Precios en el Disponible 27 10 2025
Trigo: Para la entrega en Octubre U$s 182. Las posiciones Noviembre-Diciembre U$s 180. Enero U$s 185, mismo nivel ofertado para Febrero-Marzo U$s 187.
Maíz: Para la entrega disponible y contractual U$s 180. Las entregas comprendidas entre Noviembre y Febrero U$s 180. Las posiciones Marzo-Abril U$s 173. Mayo U$s 172. Junio U$s 171 y Julio U$s 170.
Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.
Sorgo: El registro SIO-Granos muestra algunos operaciones en torno a los U$s 155 para entregas cercanas.
Girasol: U$s 345 para la entrega entre Diciembre y Febrero. Marzo y Abril U$s 35o. Mayo U$s 355.
Soja: Las ofertas en moneda local $ 480000 pesos para las fijaciones de mercadería. La posición Diciembre U$s 334.