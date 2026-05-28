Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 28 05 2026

Trigo: 298950 Pesos por tonelada

Maìz: 254735

Sorgo: 273682

Girasol: 589470

Soja: 464000

Precios en el Disponible 28 05 2026

Trigo: U$s 210 en el disponible, siendo este mismo valor la referencia para la entrega contractual Junio U$s 215, mientras que los tramos Julio y Agosto se ofrecieron en U$s 220. La entrega entre Diciembre y Enero U$s 220.

Maìz: U$s 181 para la entrega contractual, mientras que para la descarga en Julio se ofertaron U$s 178.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Sorgo: Se ofertaron U$s 190 para la entrega inmediata y contractual. Mientras que las posiciones Junio, Julio y Agosto U$s 187.

Girasol: Para la entrega disponible y contractual se volvieron a ofertar U$s 420, siendo este mismo valor el propuesto para la descarga entre Junio y Septiembre.

Soja: $ 465000 pesos por tonelada para la entrega disponible como para las fijaciones de mercaderìa. El tramo contractual se sostuvo en $ 460000 pesos por tonelada. Para la entrega en el mes de Julio se ofrecieron abiertamente U$s 331.