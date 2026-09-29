Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 28 09 2026

Trigo: 345762 Pesos por tonelada

Maìz: 297234

Sorgo: 288135

Girasol: Estimativo 765830

Soja: 565000

Precios en el Disponible 28 09 2026

Trigo: La oferta para la descarga inmediata U$s 220. Para la entrega sin descarga U$s 225. Octubre U$s 220, mismo valor para la ventana comprendida entre el 15 de Octubre y el 15 de Noviembre. Diciembre U$s 215, Enero 2027 U$s 220, Febrero 2027 U$s 222 y Marzo 2027 U$s 225.

Maìz: Por el disponible U$s 190. Octubre U$s 193 o $ 294000 pesos por tonelada. Noviembre U$s 195, Diciembre U$s 198 y Enero-Febrero 2027 U$s 200, Marzo 2027 U$s 200, Abril 2027 U$s 198, Mayo 2027 U$s U$s 197, Junio 2027 U$s 195, Julio 2027 U$s 195, mismo valor para Agosto 2027 U$s 195.

Sorgo: El sorgo no contò con valores abiertos de referencia por parte de la demanda.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Girasol: Para la entrega disponible y contractual U$s 500. La tira comprendida entre Diciembre y Marzo U$s 450.

Soja: Para la entrega disponible bajo condiciòn Fàbrica, la mejor propuesta se ubicò en $ 555000 pesos por tonelada. Para la descarga desde el 30 de Septiembre bajo condiciòn EPA $ 565000 pesos por tonelada. Por fijaciones de mercaderìa, la oferta $ 565000 pesos por tonelada. Para Noviembre $ 565000 pesos por tonelada. Para mercaderìa EPA-con entrega en dicho mes, la propuesta en moneda extranjera U$s 377.