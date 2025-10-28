Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 28 10 2025

Trigo: 257400 Pesos por tonelada

Maíz: 256700

Sorgo: 221000

Girasol: Sugerido 484840

Soja: 480000

Precios en el Disponible 28 10 2025

Trigo: Para Octubre U$s 180. En el registro SIO-Granos se observan negocios puntuales en torno a los U$s 185. Noviembre U$s 180. Diciembre U$s 181. Para la entrega entre el 12 de Diciembre y 12 de Enero U$s 183. Enero U$s 185. Febrero U$s 183 y Marzo U$s 185.

Maíz: La oferta disponible U$s 180. La Página SIO-Granos se observan negocios en torno a los U$s 182. La entrega contractual, al igual que las posiciones de Noviembre y Diciembre U$s 180. Para los segmentos Marzo-Abril U$s 173. Mayo U$s 172, Junio U$s 171 y Julio U$s 170.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: El registro SIO-Granos muestra algunas operaciones puntuales a valores en torno a los U$s 155.

Girasol: U$s 345 para las entregas entre Diciembre y Enero. Febrero U$s 350, mismo valor propuesto para Marzo y Abril-Mayo U$s 355.

Soja: La entrega en Diciembre U$s 335. La oferta en moneda local $ 490000 pesos por tonelada. Este mismo valor se propuso para las fijaciones de mercadería.