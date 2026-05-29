Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 29 05 2026

Trigo: 298400 Pesos por tonelada

Maíz: 254900

Sorgo: 273195

Girasol: 588420

Soja: 465000

Precios en el Disponible 29 05 2026

Trigo: El disponible U$s 210, mismo valor propuesto para la entrega contractual. Junio U$s 215 y Julio y Agosto U$s 220.

U$s 220 para las entregas entre Diciembre y Enero 2027.

Maìz: U$s 180 para la entrega inmediata y hasta el 10 de Junio. El segmento contractual U$s 178. Junio U$s 176 y Julio U$s 177. Agosto U$s 178, Septiembre U$s 181. Octubre U$s 185, Noviembre U$s 186, para la entrega entre Diciembre y Febrero 2027 U$s 188. Los tramos Marzo y Abril 2027 U$s 190, Mayo 2027 U$s 188 y Junio 2027 U$s 186.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Sorgo: La entrega disponible y contractual U$s 193, al tiempo que U$s 190 fue la oferta para la entrega entre Junio y Agosto.

Girasol: U$s 420 para la entrega contractual,aunque solo para mercaderìa con calidad alto oleico. La entrega entre Mayo y Septiembre U$s 410.

Soja: $ 465000 pesos por tonelada para la mercaderìa con entrega contractual, mismo valor ofrecido para las fijaciones de mercaderìa.