Mercado de Cereales de Rosario:
Precios de Pizarra 30 03 2026
Trigo: 254100 Pesos por tonelada
Maìz: 236250
Sorgo: 260965
Girasol: 535665
Soja: 440000
Precios en el Disponible 30 03 2026
Trigo: U$s 185 en el disponible. La posiciòn Abril U$s 195. Mayo U$s 200. La entrega entre Junio y Julio U$s 210. Diciembre y Enero U$s 215.
Maìz: Para la entrega disponible U$s 170. La tira comprendida entre Abril y Junio U$s 180. Para la entrega entre Julio y Agosto U$s 178.
Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.
Sorgo: U$s 190 para la entrega contractual. Mayo y Junio U$s 195 y Julio y Agosto U$s 190.
Girasol: U$s 390 para la entrega disponible y contractual o Full Abril. U$s 400 Mayo, U$s 390 Junio, Julio y Agosto U$s 400.
Soja: $ 440000 pesos por tonelada para la entrega disponible y para las fijaciones de mercaderìa.