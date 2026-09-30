Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 30 09 2026

Trigo: 346500 Pesos por tonelada

Maíz: 295800

Sorgo: 295000

Girasol: Estimativo 764065

Soja: 560000

Precios en el Disponible 30 09 2026

Trigo: Para la descarga inmediata bajo condiciòn càmara U$s 220. Para Grado 2 U$s 215. Octubre y la entrega comprendida entre el 15 de Octubre y el 15 de Noviembre U$s 215. La entrega Noviembre-Diciembre U$s 210.

Diciembre U$s 210, Enero 2027 U$s 215, Febrero 2027 U$s 217 y Marzo 2027 U$s 220.

Maìz: Para la entrega disponible U$s 190. Octubre U$s 195, Noviembre U$s 196, Diciembre U$s 198. Enero y Febrero 2027 U$s 200, Marzo 2027 U$s 200, Abril y Mayo 2027 U$s 198, Junio 2027 U$s 197, Julio 2027 U$s 195 y Agosto 2027 U$s 195.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Sorgo: U$s 190 para la entrega disponible hasta el 10 de Octubre.

Girasol: La entrega disponible U$s 500. La tira comprendida entre Diciembre y Marzo 2027 U$s 450.

Soja: Para la entrega disponible $ 555000 pesos por tonelada. Las fijaciones de mercaderìa $ 565000 pesos por tonelada. Noviembre $ 560000 pesos por tonelada.