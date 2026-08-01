Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 31 07 2026

Trigo: 310590 Pesos por tonelada

Maíz: 279600

Sorgo: 270657

Girasol: 695100 Estimativo

Soja: 505000

Precios en el Disponible 31 07 2026

Trigo: Para mercaderìa Grado 2, la descarga inmediata y el tramo contractual U$s 205. La condiciòn càmara para el disponible permaneciò en ese mismo nivel.

La referencia Grado 2 para Agosto y Septiembre U$s 210. La condiciòn càmara para Septiembre y Octubre U$s 215.

Diciembre U$s 215. La tira comprendida entre Enero y Marzo U$s 220.

Maìz: Para la entrega disponible y contractual U$s 187. Septiembre U$s 187. Octubre U$s 188, Noviembre U$s 189, Diciembre U$s 191 y Enero 2027 U$s 192. Marzo y Abril 2027 U$s 190, Junio 2027 U$s 189 y Julio 2027 U$s 185.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Sorgo: Para el tramo contractual U$s 183, mismo valor ofrecido para las entregas en Agosto y Septiembre.

Girasol: La mejor propuesta contractual U$s 450, valor que tambièn se replicò para mercaderìa alto oleico. La descarga entre Diciembre y Marzo 2027 U$s 400.

Soja: La mejor oferta para la entrega disponible se ubicò en $ 500000 pesos por tonelada. Este mismo valor se propuso para el tramo contractual y las fijaciones de mercaderìa.