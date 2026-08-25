Milena Bracamonte hizo Historia en el Billar Argentino.

La representante de la Sociedad Italiana de Bell Ville se consagró Campeona del primer Campeonato Argentino Femenino oficial, organizado y fiscalizado por la Federación Argentina de Billar.

El certamen se disputó en el Club San Martín de Marcos Juárez, donde Bracamonte alcanzó un título Histórico que, además, le permitió clasificarse a los Juegos Suramericanos Odesur, que se desarrollarán del 12 al 26 de Septiembre en la Provincia de Santa Fe.

MILENA BRACAMONTE SOCIEDAD ITALIANA DE BELL VILLE

LUISINA PONZIO CENTRO RECREATIVO DE LAS ROSAS

TERESA GRUPPI SAN CARLOS DE NOETINGER

El Campeonato se realizó simultáneamente con la Qualy y el Campeonato Argentino Juvenil U 22 de 5 Quillas.