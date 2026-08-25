Durante la tarde del viernes personal policial recibió una denuncia de una mujer de 29 años, quien fue en representación de su familiar de 40, que posee una discapacidad, por transacciones raras que hicieron con las cuentas bancarias de este sujeto.

Según lo testificado, una persona que conocería al damnificado, aprovechando el grado de vulnerabilidad de él, empezó a hacer transferencias del dinero a otros destinos.

Luego de recibir la denuncia, por lo que pudo detallar el comisario Andrés Gallo, recibieron la autorización de la Fiscalía de Marcos Juárez para continuar con los operativos, lo que derivó en un allanamiento realizado el sábado por la tarde.

El operativo se llevó a cabo en una vivienda de calle Savy al 700, donde secuestraron 5 teléfonos, varias computadoras, entre otros elementos vinculados a la causa.

No hay detenidos ya que están realizando los procedimientos de análisis de los dispositivos para ver si realmente se trata de un delito cibernético.