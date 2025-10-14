Durante la tarde del domingo, aproximadamente a las 13:30 horas, el cuerpo bomberil de Monte Buey fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido en la esquina de las calles Vicente López y Planes con Sarmiento.

Allí, momentos antes, por razones que se intentan esclarecer, una Honda XR 125 cc colisionó con otra motocicleta Skua de 150 cc, ambas conducidas por dos hombres mayores de edad.

Al llegar los bomberos, trasladaron a los accidentados, uno al Hospital Municipal, y otro al Italiano, para realizar los controles necesarios.

Aún se intentan esclarecer las causas del hecho.