Durante la noche del viernes, pasadas las 22 horas, personal policial de Monte Buey recibió una denuncia de un hombre de 20 años, quien testificó haber sido agredido en la ciudad.

Momentos antes, según lo denunciado, el damnificado habría recibido amenazas y golpes por parte de dos hombres y una mujer, todos mayores de edad, por diferencias que tiene con estas tres personas.

Rápidamente la policía realizó dos allanamientos en la localidad, donde detuvieron a dos de los tres sospechosos, y también secuestraron una camioneta Pick Up Amarok, ropa y un celular, entre otros elementos vinculados a la causa.

Luego, durante la tarde del sábado, aproximadamente a las 17:30 horas, los uniformados lograron dar con el tercer sujeto, el cual no se encontraba en su domicilio al momento de los peritajes iniciales.

Este masculino fue aprehendido en la vía pública de Monte Buey y trasladado a la comisaría.