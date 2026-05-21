En diálogo con el equipo de Red Panorama, el superior de turno de los Bomberos de Monte Buey, Joel Gatto, nos comentó lo ocurrido ayer.

Durante el mediodía del miércoles, el cuerpo bomberil fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 6, entre esa localidad y Saladillo.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un camión sufrió un despiste en solitario, salió de la carpeta asfáltica y terminó con la parte trasera encima del acoplado.

Al llegar los bomberos, el chofer había logrado salir por sus propios medios y no presentaba heridas de gravedad, pero fue trasladado de todas formas al Hospital de Monte Buey para realizar los controles necesarios.

Aún se desconocen las causas.

Extraoficialmente el equipo de Red Panorama pudo conocer la información de que, tanto el camionero como el rodado, serían oriundos de Laborde. El accidentado sería de apellido Rattalino.