Durante la mañana del sábado, aproximadamente a las 9:50 horas, personal policial de Monte Buey recibió una denuncia de un hombre de 55 años, quien testificó que, momentos antes, habría recibido amenazas por parte de otro masculino de 49.

Según lo detallado, el agresor se hizo presente en la casa de la víctima con un cuchillo y se lo mostró a modo de generarle miedo.

Una vez tomada la denuncia, la policía empezó diversos operativos y un allanamiento en una vivienda de la localidad, el cual dio resultados positivos.

El sujeto quedó detenido. Fue llevado primero al hospital local y luego a la comisaría de Monte Buey donde quedó alojado.