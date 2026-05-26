Durante la tarde del domingo, aproximadamente a las 19:30 horas, el cuerpo bomberil de Monte Maíz recibió un llamado por un principio de incendio de un vehículo que estaba ocurriendo en el sector de la costa del Río Saladillo, pasando el puente Los Galgos, al norte de la localidad.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, un automóvil comenzó a prenderse fuego, tomando gran cuerpo las llamas.

Al llegar los bomberos, el fuego ya era generalizado en todo el vehículo, por lo que realizaron las tareas de extinción y enfriamiento en el lugar.

No hubo heridos ni personas afectadas en el lugar. Los daños fueron totales.