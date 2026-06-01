Durante la tarde del sábado, aproximadamente a las 17 horas, el cuerpo bomberil de Monte Maíz fue convocado por un accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 3, a la altura del kilómetro 250, en cercanías de la localidad.

Allí, por razones que se intentan esclarecer, una camioneta en la que se trasladaban tres hombres, todos mayores de edad, sufrieron un despiste y vuelco en solitario, quedando el vehículo fuera de la carpeta asfáltica.

Al llegar los bomberos revisaron a los damnificados y los trasladaron al Hospital Municipal Dr Minella, donde ingresaron con traumatismos varios.

Aún se desconocen las causas del hecho.