En diálogo con el equipo de Red Panorama, la Secretaria de Hacienda de la Municipalidad de Marcos Juárez, Paola Anastasi, brindó aclaraciones oficiales respecto a los cobros y acreencias del municipio frente al PAMI.

La funcionaria intervino tras los contundentes dichos de la intendenta Claudia Godoy para detallar cuál es el panorama económico local sobre las prestaciones brindadas.

Según detalló Anastasi, las prestaciones que ofrece el municipio a personas con mutuales en los centros periféricos de salud son gestionadas a través de una red sanitaria intermediaria. Esta entidad se encarga del control y trámite para solicitar los reintegros correspondientes a las obras sociales, incluida la obra social de los jubilados.

En relación a la deuda actual, la contadora explicó que «de PAMI hace un año, de septiembre del 2025, que no ingresa nada» a las arcas municipales. Además, precisó que la obra social nacional «nos está debiendo 2 millones 826» mil pesos por servicios ya facturados pero no transferidos hasta el momento.

Anastasi remarcó que las cifras que le corresponden percibir al municipio de Marcos Juárez son montos menores en comparación con las de localidades que administran hospitales de mayor complejidad. Asimismo, la secretaria afirmó que «tenemos las conciliaciones bancarias al día y no es que quedó un importe sin registrar», descartando cualquier error técnico en las cuentas públicas.

Al referirse a la discrepancia de datos y al contexto general, la titular de Hacienda sugirió ponerse en contacto directo para contrastar la información y aclarar los «hilos sueltos». No obstante, aclaró que la comuna continúa facturando con regularidad cada mes los servicios prestados a los afiliados.

Finalmente, la funcionaria analizó la delicada coyuntura financiera que atraviesan los municipios del interior por la baja en la recaudación. «Cada vez los municipios están teniendo muchas más responsabilidades» y la caída en la coparticipación «pone a todos los municipios en una situación muy difícil», concluyó.