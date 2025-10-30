Municipalidad de Marcos Juárez:

Construimos El Nuevo Quincho del Club Villa Argentina.

Estamos construyendo desde cero el nuevo Quincho del Club Villa Argentina, de esa manera se amplía el espacio para que todas las actividades del club puedan disfrutarlo.

Allí estamos realizando una cocina completamente equipada y nuevos asadores, para que los vecinos y socios tengan un lugar cómodo y en excelentes condiciones para compartir.

Es un gran paso y nos alegra enormemente poder acompañar el crecimiento de una institución tan pujante de nuestra ciudad como lo es el Club Villa Argentina.

Seguimos apostando al desarrollo, al encuentro y al futuro de nuestra comunidad.