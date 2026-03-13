Museo Ciudad de Marcos Juárez:
La Mujer y Su Protagonismo.
Viernes 13 de Marzo: 20:00 horas.
Artistas:
W. D. Escuela de Danzas.
July Ilari.
Roberto Bóccoli.
Mario Martínez.
María Rosa Gereis.
Rubén Manoni.
Sonia Coria.
San Martín 565.
Museo Ciudad de Marcos Juárez:
La Mujer y Su Protagonismo.
Viernes 13 de Marzo: 20:00 horas.
Artistas:
W. D. Escuela de Danzas.
July Ilari.
Roberto Bóccoli.
Mario Martínez.
María Rosa Gereis.
Rubén Manoni.
Sonia Coria.
San Martín 565.
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