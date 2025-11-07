Museo Ciudad de Marcos Juárez: Noche de los Museos.
Mi Ciudad en el Tiempo.
El Museo de la Ciudad de Marcos Juárez.
Los invita a la inauguración de nuestra nueva exposición.
Un recorrido único por la historia de Marcos Juárez, donde exploramos la trayectoria de diversos instituciones clave de la ciudad y recordamos a los intendentes que marcaron la Historia Local.
A través de imágenes, testimonios y objetos que nos harán viajar en el tiempo, esta muestra nos conecta con nuestro pasado y forja nuestra identidad.
¡ Celebramos formando parte de la Noche de los Museos !.
Apertura:
7 y 8 de Noviembre 20 horas,
Días y Horarios:
Lunes a Sábado 10 a 12 horas
Lunes a Viernes de 15:30 horas a 18:30 horas.
Sábados de 16 a 18:30 horas.
Museo de la ciudad San Martín 565.