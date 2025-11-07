Museo Ciudad de Marcos Juárez: Noche de los Museos.

Mi Ciudad en el Tiempo.

El Museo de la Ciudad de Marcos Juárez.

Los invita a la inauguración de nuestra nueva exposición.

Un recorrido único por la historia de Marcos Juárez, donde exploramos la trayectoria de diversos instituciones clave de la ciudad y recordamos a los intendentes que marcaron la Historia Local.

A través de imágenes, testimonios y objetos que nos harán viajar en el tiempo, esta muestra nos conecta con nuestro pasado y forja nuestra identidad.

¡ Celebramos formando parte de la Noche de los Museos !.

Apertura:

7 y 8 de Noviembre 20 horas,

Días y Horarios:

Lunes a Sábado 10 a 12 horas

Lunes a Viernes de 15:30 horas a 18:30 horas.

Sábados de 16 a 18:30 horas.

Museo de la ciudad San Martín 565.