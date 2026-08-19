Nataciòn de Argentino: Angel Man Tassisto, entre los mejores del Estrecho de Messina

Un nuevo desafìo en aguas abiertas y una muy buena actuaciòn para Angel Man Tassisto.

Completò el cruce del Estrecho de Messina, desde Sicilia hacia Italia, recorriendo 10 kilòmetros en 3 horas y 45 minutos de nado.

4 Puesto en la clasificaciòn general, entre 66 nadadores.

Y ahora, el pròximo desafìo: Santa Fe, Coronda, el 28 de Noviembre.

Angel Man Tassisto afrontarà la distancia completa de manera individual, mientras que Kelo Daprati competirà en modalidad de dùo.

El gran objetivo del año para ambos ya està en marcha.