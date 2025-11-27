Natación de Argentino:

Gran Actuación Albirroja en el Torneo Córdoba Motor de la Natación.

Las nadadoras del Club Argentino tuvieron un fin de semana para destacar en la piscina Georgina Bardach del Estadio Mario Alberto Kempes, donde se desarrolló el Torneo Córdoba Motor de la Natación.

Progresos, aprendizajes y grandes resultados.

El viernes 21, Julieta Peralta Federada Promocional y categoría Cadete 1 volvió a demostrar su crecimiento. Se quedó con el 1 puesto en 50 y 200 metros Pecho, mejorando además su marca personal en esta última prueba. También obtuvo 6 lugar en 100 libre y 7 en 200 libre.

Por su parte, Pilar Kunicic, nadadora Federada Nacional en categoría Cadete 2, tuvo una jornada sobresaliente fue 1 en 50 metros Pecho y logró el 2 Puesto en 100 y 200 metros Libre ambas con mejor marca Personal.

Marca Histórica para Pili.

Con estos resultados. Pili alcanzó su séptima marca mínima para competir en el Campeonato de la República 2025, que se disputará en Abril del próximo año.

Un paso enorme en su camino deportivo.

Orgullo Albirrojo:

Felicitamos a ambas deportistas por su entrega, su esfuerzo diario y por representar tan bien a nuestro querido Club Argentino.