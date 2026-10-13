Natación de Argentino: Gran Desempeño del Club Argentino de Marcos Juárez en el Torneo Primavera Clasificación a los Binacionales y Subcampeonato por Equipos.

Pilar Kunicic aseguró su lugar en la selección cordobesa para los Juegos Binacionales Mendoza 2026, mientras que la delegación Promocional obtuvo el segundo Puesto por Equipos en Río Segundo.

Además, Emilia Brusa rebajó sus marcas y quedó a un paso de la clasificación a los Juegos Evita.

El fin de semana del 9 y 10 de Octubre se disputó en la ciudad de Río Segundo el Torneo Open de Natación Primavera 2026, certamen fiscalizado por la Federación Cordobesa de Natación(FCN).

Bajo la dirección técnica del entrenador Ezequiel Almada, el Club Argentino de Marcos Juárez(CAMJ) completó una destacada actuación en los diferentes niveles Federativos, cosechando importantes logros individuales de proyección Provincial y un meritorio Podio colectivo.

Pilar Kunicic, clasificada a los Juegos Binacionales:

El logro deportivo más relevante de la mano de Pilar Kunicic quien obtuvo la clasificación para representar a la Provincia de Córdoba, en los XXVII Juegos Binacionales de Integración Andina, previstos en Mendoza del 9 al 15 de Noviembre del 2026.

Compitiendo en la categoría Federados Nacionales(14 años y Mayores), Kunicic se impuso en cuatro Pruebas individuales:

50 metros Libre 28:41.

50 metros Mariposa 32:27.

50 metros Espalda 33:45.

50 metros Pecho: 35:68.

A estos triunfos sumó:

100 metros Libre: 1:01:96.

100 metros Pecho: 1:18:15.

En esta última Prueba, además, mejoró su registro Personal en 5.19 segundos, una evolución sobresaliente. También integro las Postas Provinciales de relevos.

Subcampeonato por Equipos en Promocionales y Licencia única.

En la faz colectiva, el Club Argentino de Marcos Juárez se adjudicó la Copa de Subcampeón por equipos, al finalizar en el segundo puesto de la divisional Federados Promocionales y Licencia Única.

La sumatoria de puntos se construyó a partir del gran rendimiento de sus nadadores:

ISABELLA DI BENEDETTO 12 años 45 Puntos:

50 metros Libre 33:84.

100 metros Libre 1:17:77.

50 metros Pecho: 1:34:78.

50 metros Mariposa: 40:31.

¡ Cinco Pruebas, cinco Primeros Puestos !.

BAUTISTA LLANES(13 Años, 36 Puntos):

50 metros libre 33:44.

100 metros Libre 1:11:45.

50 metros Espalda 41:85.

100 metros Espalda 1:25:43.

¡ Dominio en sus cuatro Pruebas individuales !.

ANGELA CORRADINI(13 Años 30 Puntos):

100 metros Libre 1:22:24.

50 metros Libre 36:08.

50 metros Espalda 42:56.

100 metros Espalda 1:30:94.

Regularidad y presencia en el Podio a lo largo de toda la competencia.

JULIETA PERALTA:

50 metros Pecho 45:21.

100 metros Pecho 1:36:97.

50 metros Libre 33:06.

50 metros Espalda 39:73.

100 metros Espalda 1:26:58.

100 metros Libre 1:12:25.

Una actuación con seis Podios y dos victorias para aportar al resultado colectivo del equipo.

EMILIA BRUSA: cerca de los Juegos Evita, mejores marcas.

Por su parte, EMILIA BRUSA(14 AÑOS) formó parte del selectivo Sub 14 con vistas a los Juegos Nacionales Evita.

Si bien quedó dentro del margen de clasificación, pero sin alcanzar finalmente la Plaza, evidenció un marcado avance técnico y cronométrico.

100 metros Libre 1:04:95 mejorando 16 centésimas su récord Personal.

50 metros Libre 29:85 rebajando 28 centésimas su registro previo.

6 50 metros Mariposa 33: 97.

8 50 metros Pecho 42:53.

Cada centésima cuenta. Emilia continúa acercándose a sus objetivos y consolidando su crecimiento competitivo. ¡ A seguir trabajando !:

El valor del trabajo en equipo.

El balance Final confirma la solidez del proceso formativo y competitivo que lleva adelante el entrenador Ezequiel Almada en el Club Argentino de Marcos Juárez.

Detrás de cada marca, cada medalla y cada clasificación hay horas de entrenamiento, disciplina, compromiso y objetivos compartidos.

Felicitaciones a todos los nadadores por representar los colores albirrojos con esfuerzo y dedicación, a las Familias por su acompañamiento permanente y a la dirigencia por sostener el crecimiento de la natación del club.

¡ El Rojo sigue creciendo, compitiendo y dejando su huella en la natación cordobesa !.