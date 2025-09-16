Natación de Argentino: Nivel Escuela.
El pasado sábado, en nuestra pileta climatizada, vivimos una jornada inolvidable con la realización de un torneo de natación nivel escuela, que reunió a 177 nadadores de distintos puntos de la región.
Nos acompañaron los clubes:
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
SAN MARTÍN DE MONTE BUEY
MUNICIPALIDAD DE ORDOÑEZ
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS
LEONES
SARMIENTO DE LEONES
ARGENTINO
Se llevaron a cabo pruebas en diferentes modalidades y distancias: tablita, 25 metros, 50 metros, y 100 100 metros, donde los chicos pudieron disfrutar, aprender y mostrar sus avances en la disciplina.
Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a cada institución que se sumó, a los Padres que colaboraron, a nuestra Subcomisión de Natación, siempre presente, y también a nuestro equipo de recursos Humanos, que también intensamente para presentar las instalaciones en las mejores condiciones.
Fue una verdadera fiesta de la natación formativa, que refleja el espíritu de camaradería y deporte que nos identifica.